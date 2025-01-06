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鈊象營收／遊戲股王發威 12月創歷史新高、達17億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）6日公告去年12月營收17.1億元，月增2.3%、年增29.1%，單月營收再創歷史新高；累計去年度營收185.12億元，年增30.6%，創歷史新高。

鈊象近期業績火熱，自去年10月以來，已連續三個月營收站上16億元大關，12月更首次突破17億元關卡，來到17.1億元，業績表現優於市場預期，顯示海外線上博弈市場拓展有成。

法人認為，隨著農曆年旺季將至，估計鈊象今年業績仍有望持續走升，加上海外線上博弈執照將陸續到手，市場版圖將進一步擴大，有助於整體營收規模成長。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博奕執照，預估今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博奕執照，正在強化歐洲整體市場線上博奕布局，目前則正在積極申請英國線上博奕執照，估計今年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博奕市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博奕市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱認為，去年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而今年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

營收 英國 鈊象

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