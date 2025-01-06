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胡連營收／2024年全年87.99億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

胡連（6279）6日公布2024年12月營收9.37億元，創歷史次高，月減1.50%，年增25.70%，2024年全年營收87.99億元，創歷史新高，並年增20.05%，2025年受到大陸自主品牌車廠與歐洲車廠持續衝刺電動車的加持下，業績再戰新高。

胡連董事長張子雄之前表示，川普放話對中國大陸課徵60%關稅，使得胡連成為大陸自主品牌車廠的替代供應商，合資車廠也要求胡連供貨，加上該公司推出車用電子模組與區域控制器等新產品，單價可望數倍以上成長，2025年業績將爆發。法人預估，胡連2025年毛利率維持在32%水準，在營收規模放大之下，獲利可望進一步提升。

張子雄表示，根據客戶預估2025年的出貨，比亞迪將出貨507萬輛（2024年400萬）、奇瑞300萬輛、吉利汽車365萬輛（2024年200萬以上）、長安280萬輛、理想70萬輛、零跑50萬輛、小米50萬輛、小鵬35萬輛，包含其他主要客戶，2025年銷量預期將成長40%以上。

以比亞迪來說，張子雄說，自從川普當選美國總統之後，比亞迪就積極找第二供應商，胡連已經有四個新產品導入，全部量產的話金額非常大，一個單價人民幣幾十元，一般連接器則不到人民幣1元，目前導入我們的產品愈來愈多，因為胡連的生產基地，包括越南與印尼都有，「一旦地緣政治發生變化，我們都準備好了」。

其中，印尼新廠2024年10月使用，目前占產能3到4%，2025年產能翻一翻。越南目前占比10%，2025年還會增加。台灣目前占25%，中國大陸產能占超過60%。

在合資車廠方面，胡連執行長張子傑表示，地緣政治已經造成供應鏈破壞，國外合資車廠要尋找機會，胡連是第一選擇，主要是認同胡連的品質與價格，過去胡連要取得大眾汽車訂單非常困難，現在大眾甚至奧迪，都採用我們的產品了，這是大環境使然。

胡連

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