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力旺營收／單季與全年創新高 對未來營運充滿信心

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於6日公布去年12月業績，雖然呈現月減，但單季與全年業績雙創新高。

因為營收認列周期緣故，力旺於單季內的第3個月，都是業績最少之時，該公司去年12月合併營收為1.26億元，月減幅度達60.6％，年增5.1％，去年第4季合併營收為10.1億元，創單季新高，季增12.3％、年增12.4％，全年合併營收為36.05億元，年增18.2％，不但重回成長軌道，且一舉改寫年度業績紀錄。

力旺在去年10月完成第一個3奈米IP的客戶授權案，授權對象是CPU IP業者，將應用於雲端資料中心。力旺表示，隨著技術開發已進入2奈米，晶片導入則進入3奈米，過去所累積5／6／7／12／16奈米製程的設計定案陸續進入量產，以及先進製程對安全性IP的需求愈來愈強，該公司營收成長空間非常大，因此對未來營運非常有信心。

力旺 奈米 營收

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