世豐營收／12月2.02億 參與綠電團購計畫5年採購1,700萬度

螺絲大廠世豐（2065）6日公布2024年12月合併營收2.02億元，較上個月成長14.5%，但年減3.75%；累計2024年全年營收23.22億元，年減0.05%。

世豐指出，受惠集團積極深化與通路商、品牌商、製造商的合作，加上擁有卓越的開發設計能力與客戶共同開發新型螺絲產品，不僅提升產品附加價值，更有效增進客戶黏著度，同時豐富旗下螺絲產品線、滿足多元市場應用，為客戶打造一站式購足需求服務，有助擴大單一客戶下單量能，進一步帶動歐美地區銷售表現持續保持一定水準。

在全球供應鏈對綠色能源需求日益增加的趨勢下，世豐成為由台北富邦銀行發起的綠電團購計畫之其中一員，與再生能源售電業者陽光伏特家簽訂企業購售電協議（CPPA），集結6家台灣製造業需求量，以量制價，5年共約採購1,700萬度綠電。

藉由採購綠電，將有助於分散傳統電力供應的風險，世豐表示，可有效管理調控廠區的用電量，提升供電穩定性，且綠電採購還可減緩企業因能源價格波動所帶來的風險，提升營運的穩定性，長期來看還能降低企業的營運成本，期盼透過綠電團購合作案，大幅降低在生產過程中產生的碳排放，推動綠色轉型之路的進展，有助達成企業的永續發展、減碳目標。

展望2025年第1季，世豐指出，除持續留意整體產業動向，集團仍看好美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品保持一定市場需求，並積極與客戶共同研發設計多功能性之客製化新產品，旗下越南廠已正式啟用，積極爭取新業務接單及送樣機會，隨著整體產能逐步擴大，有助進一步拓寬集團市場版圖。