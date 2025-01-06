邁科營收／12月年增48%、全年20.05億元年增22.14% 皆創歷史新高

散熱廠邁科（6831）公布去年12月合併營收為2.03億元，年增48.41%，創下單月歷史新高，去年度營收也達20.05億元，年增22.14%，亦創歷史新高。

邁科表示，除了AI伺服器相關產品線業績依舊維持高檔不墜之外，PC產品線方面，受惠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）兩大GPU廠商，將推出新一代GPU平台顯示卡新品，帶動公司在PC相關的散熱產品線有明顯成長，再加上因之前遞延拉貨之營收貢獻，使公司近期營運動能亮眼。

回顧2024年，邁科除了2月因為農曆新年工作天數較少，導致營收年減之外，其他月份皆較2023年同期成長，而帶動公司業績全年一路成長之主力產品非伺服器產品線莫屬，其中又以AI伺服器表現最為亮眼。除此之外，其他產品線如網通、PC相關散熱業務也都有所表現，推升2024年營收屢創新高，也使全年營收較2023年成長約兩成，締造歷史新高的佳績。

邁科指出，2024年的電競產業雖然缺乏顯卡等硬體的重大更新，但是在中國大陸的3A遊戲大作《黑神話：悟空》熱賣之下，帶動了電競PC升級潮，也讓電競PC出貨量重回年成長，終結連續兩年衰退。

展望2025年，輝達與超微（AMD）都將於1月7日至10日，在美國拉斯維加斯的2025年國際消費電子展（CES 2025），發表新一代GPU平台顯示卡新品，兩者的新世代高階晶片效能將更上層樓，可望帶動電競PC產業再迎來新一波的升級潮，以及板卡換機潮，同步推升2025年電競PC出貨量，而電競PC的散熱相關產品出貨量也將隨之成長。

市場預估，邁科等相關散熱廠2025年可望持續受惠新顯卡推出的換卡潮，帶動PC相關散熱產品業績向上；伺服器業務方面，在輝達不斷的推出新世代GPU引領市場之下，AI伺服器需求可望持續擴大，也將帶動高毛利的高階散熱產品出貨量持續成長；在產能方面，邁科的產能仍有擴充空間，可依客戶需求而增加產能，除了一般氣冷與高階3D VC產能可再增加之外，水冷產線也將於今年上半年建置完成，公司將以完整的產品線陣容迎接新的一年，法人也預期邁科今年營運動能可望再拚雙位數成長，營收獲利再創新高可期。