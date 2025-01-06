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皇將營收／12月3.1億元創新高 月增175%、年增33.4%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醫藥設備大廠皇將（4744）6日公布2024年12月及全年營收表現， 12月營收3.1億元，月增175%、年增33.47%，營收創下歷史新高紀錄；全年合併營收12.87億元，年增14.02%。

皇將表示，這是繼2023年12月締造的佳績之後，再次突破向上，主因擺脫疫情不利影響，加上美國、印度、韓國各子公司的綜效發揮所致，對於未來一年的營運狀況，皇將持審慎樂觀態度，期望帶來更高權益與價值。

皇將董事長林靜宜表示，依照製造業的慣例，第4季是傳統旺季，出貨的高峰更常出現在12月份。過去幾年12月的單月營收表現，通常落在1.6億到1.9億元之間。2023年突破格局，12月單月營收來到2.3億元，今年更進一步創下3.1億元的佳績。

皇將指出，台灣經濟研究院在9月所發布的「製造業景氣訊號」可以看到，世界主要經濟體製造業PMI（採購經理人指數）都還是處在衰退區當中，顯示全球製造業復甦力道仍然很疲軟。皇將總經理張凱勛認為，總結2024年1至11月的經營狀況，皇將公司受困於大環境不景氣和疫情結束後復甦緩慢的影響，因此整體表現比較平淡，拖累了營收表現，目前可以明確看出已經脫離困境。皇將併購韓國昌誠公司以後的效應逐漸展現，配合不斷調整各子公司的策略與方向，管理的綜效明顯提升，導致業績不斷攀高。

根據日商環球訊息所出版的Mordor Intelligence市場調查報告指出，全球藥品包裝市場，2024年至2029年的年複合成長率為6.1%，預計市場規模2029年將達到1,372.8億美元。整體來說，市場的結構沒有太大的疑慮。

就皇將本身觀察，第1季原本是傳統淡季，但以目前的訂單能見度判斷，公司第1季應該有機會維持熱度。尤其，墨西哥與拉丁美洲目前正處於一個新興、具有爆發力的狀態，詢問案件頻繁，皇將為此已經完成組織與人員的調整，積極布局這個區域的數粒線與軟膠囊市場待有豐碩成果展現。

營收 皇將

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