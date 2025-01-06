竟天生技獲科技事業核准函 將啟動IPO送件

興櫃生技股竟天（6917）6日公告，正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，公司將依規劃時程提出股票上櫃申請，同時加速旗下新藥的開發，並展開全球市場的技轉授權，爭取相關里程碑金及銷售權利金的挹注，引領公司邁向新的發展階段。

竟天生技為改良型新藥開發公司，適應症以疼痛控制及皮膚發炎疾病為主。竟天表示，自有的S4局部高濃度專利藥物傳輸系統，可延長藥物在皮膚內釋放的時間，更能降低皮膚刺激性，以及降低全身循環的藥物毒性，目前應用在疼痛管理領域針對現行未滿足的醫療需求，開發局部外用改良型新藥與困難學名藥，已有多項新藥產品進入臨床中後期，以及率先取得兩張台灣利基學名藥。其中，皮麻樂乳膏（LALP cream）有成功授權香港藥廠實蹟，而舒膚麻乳膏（LTC Cream）不僅拿下國內的首發學名藥，更是在TFDA新法規下率先通過審查頒發的國內第一張皮膚外用藥證。

竟天生技的S4核心技術平台甫榮獲第21屆國家新創獎「國際新創獎」肯定，充分展現其在局部外用藥物研發的獨特競爭力與領先地位。

在新藥開發方面，竟天表示，用於緩解全身性帶狀疱疹後神經痛噴霧劑型新藥APC101，已完成二期臨床試驗，正準備提交三期臨床試驗申請，一旦開啟三期臨床，公司將同步尋求國際授權與合作的機會。

此外，治療骨關節炎疼痛泡沫劑型新藥APC201也完成二期臨床試驗收案，預計今年上半年將有完整的數據報告，屆時將展開全球多中心三期臨床試驗規劃，並推動全球市場的技轉授權。

展望未來，在旗下新藥陸續進入中後期臨床階段，公司將積極推動全球市場的技轉授權，以期帶來里程碑金及銷售權利金的挹注，同時也將加速洽談利基學名藥的經銷授權與上市推廣，以挹注營收。目前竟天已順利取得科技事業核准函，將依規劃時程提出股票上櫃申請，對未來營運抱持審慎樂觀。