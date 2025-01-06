安碁資訊營收／去年12月、第4季、全年皆創新紀錄

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）6日公告去年12月營收為2.31億元，月增11.14%、年增14.7%，再創單月歷史新高紀錄，累計第4季營收共計6.04億元，季增7.66%、年增15.76%，亦為單季新高。全年營收共計21.46億元、年增16.37%，亦登頂。安碁資訊表示，主要動能來自年度專案陸續完成驗收，營收動能轉強，全年營收連七年創新高。

安碁資訊表示，萬物聯網的數位時代，隨著數位轉型企業紛紛上雲和AI創新應用的快速普及，網路安全面臨嚴峻的新挑戰，駭客運用生成式AI工具，進行網路詐騙並擴大網路攻擊規模。企業如何強化資安韌性，納入公司營運風險的管控，已成為企業落實永續不可忽視的重要課題。

身為國內最大資安技術服務公司的安碁資訊累積豐富的資安事件處理經驗，為協助國內上市櫃公司強化企業營運數位韌性，重視個資的保護防範外洩，符合相關法規要求，特舉辦「【企業資安講堂】資安教育免費線上課程」，協助推廣企業對資安教育訓練的重視，強化內部員工在資安意識不足的宣導與溝通，一來形塑企業資安文化，同時提升企業防護韌性。

安碁資訊今年規劃推出的免費資安課程聚焦在網路攻擊威脅、企業上雲及個資保護等熱門話題，包含「數位時代的資安防身術」、「雲端資訊安全與防護方法」、「資料保護與管理」與「物聯網資安攻略：從符規到防護實務」等內容。依序每季推出一個議題內容，透過線上方式進行，6日起透過官網的「ESG永續/社會參與」專區開放報名。

安碁資訊總經理吳乙南強調，駭客使用生成式AI發動的網路攻擊無所不在，企業要有足夠的資安意識，積極導入員工面對新型網路詐騙或威脅攻擊的培訓，讓員工成為企業防禦網絡威脅的第一道防線。在網路詐騙猖獗的當下，邀請企業機構積極參與，共同提升資安意識的整體水平，提高警惕，強化對社交工程和網路詐騙手法的識別能力，應對日益複雜的網路威脅。

同時，呼籲企業應從ESG公司治理與永續發展的觀點切入，將資安投資視為經營策略的一部分，不僅是危機來臨時的保護傘，更是未來永續成長的關鍵力量。