中菲行營收／12月27.46億元、年增42% 貨運量年增三成

航空貨運價量齊揚顯現在中菲行（5609）2024年12月及全年營收上，12月營收再衝佳績，自結集團營收27.46億元，較2023年同期增加42.3%，貨運量較2023年同期成長三成，累計全年營收為279.6億元，較2023年同期成長30%。

中菲行表示，12月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求，消費性電子產品逐漸增加，空運貨運量及運價同時上揚。12月海運市場，由於川普政府威脅加徵中國大陸產品關稅，大量貨物湧入以規避高額關稅，加上船公司因為船舶觸礁造成運力下降，運價因而上揚達到高峰。空運及海運貨運量及運價上揚，預計將持續到農曆年後。

中菲行營業表現卓越，營業額持續成長，歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無遠弗屆的國際物流價值鏈專業服務。提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®），提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。