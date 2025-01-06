聯亞12月營收不如預期 法人對2025年展望正向

聯亞（3081）去年12月營收0.89億元，月增4.6%、年減19.3%，雖不如市場預期，但法人機構認為，儘管去年12月矽光子CW LD後段製程外包廠商已復工，但因中國大陸Telecom客戶庫存回補力道弱於預期，以及RD樣本出貨位於低點，營收月增但不如預期，後續因矽光子CW LD需求增加，預期1月營收將月增。

法人機構表示，在去年第4季方面，預期Telecom營收小幅成長，消費、工業用產品營收貢獻持穩；多家CSP建置生成式AI運算叢集，需要高速光纖網路連接，帶動矽光子相關應用需求成長，CW LD需求提升，但因CW LD後段製程外包廠商加工失誤，造成出貨遞延，全季營收2.89億元，季減10.6%，同時，CW LD出貨遞延造成產能利用率下滑，毛利率將不如上季，因新台幣匯率相對美元貶值將挹注匯兌利益，預估單季稅後淨利0.02億元，季減79.6%，每股獲利（EPS）0.02元。

展望2024年，中國大陸Telecom需求穩定，估計Telecom營收約略持平；高速矽光子CW LD陸續在800G、1.6T出貨帶動下，預期進一步推升Datacom營收成長；雖然消費性雷射2024年無法獲得美系手機客戶採用，但中國大陸客戶採用GaAs製程雷射晶粒的車用LiDar LD陸續在第1季後量產出貨，消費性與工業用雷射產品營收可望年增，全年稅後淨利-0.6億元，EPS約-0.6元。

展望2025年，消費性產品在2026年新產品量產前，營收將不會有顯著成長機會；Telecom受中國大陸需求影響，預期營收表現持穩；資料中心高速網路傳輸需求興起，帶動矽光子技術製造的光收發模組出貨成長，預期矽光子CW LD營收成長幅度可望達到100%以上，成為營收成長主要動能，預估全年營收30.8億元，年增150.5%，矽光子CW LD主要受二大客戶需求帶動成長，帶動毛利率向上，預估稅後淨利6.5億元，EPS約7.1元。