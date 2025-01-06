宏捷科去年第4季業績降溫 法人對後市看法為中立

宏捷科（8086）去年12月營收2.5億元，月增1.6%；法人機構表示，宏捷科去年第4季營收為7.6億元，季減31%，自去年第2季來逐季減少，原因在於中國大陸手機市場需求降溫。

展望2025年，分析師表示，就手機相關產品而言，由於美國IDM廠陸續退出中國大陸PA供應鏈的產業趨勢已成，包括中國大陸、美國PA IC設計公司均受惠於中國大陸手機品牌廠加速轉單商機，為2025年重要營收來源。

然而，目前訂單能見度偏低，多數客戶以急單因應市場需求不確定性，預估今年上半年營收將受淡季效應影響，但品牌業者、ODM廠現階段庫存水準均不高，今年下半年仍有旺季效應可期。

近期小米、華為等品牌業者陸續推出新機，中國大陸政府亦已推出手機補貼政策，均有助於刺激中國大陸市場需求，但中國大陸市場對農曆過年、補貼政策等短線利多的反應程度亦尚待觀察，因此，對後市維持中立的評價。