早餐雙雄肉搏！Q Burger 登錄興櫃首日股價超車麥味登

Q Burger（7797）6日以每股138元登錄興櫃，盤中股價一度來到141.5元，股價超越同屬連鎖加盟早午餐的揚秦（2755）。Q Burger董事長鄭瑞賓表示，Q Burger目前是連鎖早午餐賽道中，唯一直營佔比近五成的品牌，期待藉由走上資本市場，來吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，目標在2025年品牌門市突破500間、2030年1000家 、2035年2000店。

鄭瑞賓表示，傳統餐飲行業採取多品牌發展策略，多半是為了因應品牌老化、品牌市場拓展空間飽和等經營挑戰。Q Burger成立僅13年，是一個相對年輕的品牌，目前近400家的門市數，在整體約2萬家早餐市場中，仍有非常大的成長空間。

鄭瑞賓表示，Q Burger饗樂餐飲為一間「科技餐飲公司」，基於這樣的策略定位，將不排除但也不限於涉入目前傳統餐飲業的多品牌或供應鏈整合形式。不同於傳統的是，Q Burger會以數位賦能的價值鏈創新平台，進行同業間的水平整合、供應鏈的垂直整合、跨界間的生態整合以及跨國界的業務拓展，實現平台經濟模式。

國內首檔早餐股揚秦近年表現也十分亮眼，去年前11月營收即已突破2023年全年營收。揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年第1季掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦佔地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。

截至去年底，揚秦旗下「麥味登」總店數已突破900家，2025年家數有望挑戰千店大關，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數3家。「涮金鍋」第四家直營門市位在桃園市中壢區青埔商圈，即將於1月中旬開幕，持續搶攻冬季冒煙商機。