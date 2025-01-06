順達業績 連二月走揚
電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布去年12月合併營收為11.12億元，月增4.59%，連續兩個月走揚。
法人預估，順達非IT業務有望成為今年成長主軸，其中，伺服器備援電池系統（BBU）將持續上揚，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長軌道。
順達去年12月營收年減25.31%；去年第4季營收29.46億元，季減17.96%，年減33.78%；去年全年營收139.12億元，年減19.26%。
IT應用仍為順達營收主力，受筆電需求不佳影響，加上非IT業務重點產品輕型電動車持續處於庫存整理，導致去年整體合併營收向下。
不過，目前包含同業AES-KY已釋出輕型電動車需求已是谷底，市況即將復甦，預料順達輕型電動車業務也將重回成長軌道，2025年相關業務表現將優於去年。
儘管去年順達主要業務表現不佳，但非IT業務相關的BBU業務仍持續成長，在BBU助攻下，加上低毛利率的筆電業績占比下滑，帶動順達整體毛利率向上攀升。
順達預期2024年非IT業務比重達15%至20%。展望2025年，順達看好BBU業務將持續成長，加上輕型電動車產品重返成長軌道，預料今年成長主軸將以非IT業務為主。
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