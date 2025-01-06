燁聯、唐榮 Q1展望保守

大陸不銹鋼重點廠青山新年度針對304與316L冷、熱軋期貨指導價格開出跌盤，每公噸下跌人民幣100元。隨著新年第一盤下修，加上農曆春節長假期將至，工作天數減少，國內二大上游不鏽鋼廠燁聯（9957）、唐榮第一季將保守因應。

上櫃不鏽鋼廠主管表示燁聯與唐榮元月的不銹鋼盤價每公噸跌1,000元至3,000元，燁聯的跌幅高於唐榮，隨著國際鎳金屬行情陷入低潮，預期不鏽鋼市場同步進到整理，靜待景況回溫。

唐榮主管指出，國際鎳價跌勢擴大，近三個月跌幅超過14%、近一個月跌5.75%，鎳價每公噸1.48萬美元，摔破1.5萬美元大關後市場人士感到不妙，顯示全球鎳金屬市場正在經歷一段需求與供應的不平衡時期，將對不銹鋼價造成打擊。

根據商情分析，近期鎳價下跌主要受到供應過剩影響，根據國際鎳業研究組織（INSG）數據，2024年全球鎳供應預計將過剩23.9萬公噸，一般歸因於印尼鎳生鐵產量快速增長。另一方面，預計2025年全球鎳供應量將進一步增至365萬公噸，但需求量僅355萬公噸，供應過剩將擴大至10.4萬公噸。

但相對利好的消息來自電動車對鎳金屬需求擴大。上櫃不鏽鋼廠主管說，雖然全球鎳市場面臨供應過剩的壓力，但電動車市場的發展為鎳金屬提供了一定的支撐。根據行業分析，2025年全球電池用鎳需求量將從2023年的47萬公噸增長至52萬公噸，年增幅達7.1%。

上櫃鋼廠主管說，這反映新能源行業正推動鎳需求上升，尤其是來自新能源車電池領域的應用。然而，雖然需求增長穩定，但供應的增速仍然超過需求增幅，市場供過於求的情況可能難以短期內解決。