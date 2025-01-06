台康乳癌藥 申請藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台康生技董事長劉理成。 (聯合報系資料庫)
台康生技董事長劉理成。 (聯合報系資料庫)

台康生技（6589）昨（5）日宣布，針對該公司生物相似藥「益康平凍晶注射劑420毫克（EIRGASUN vial 420mg）」，已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請生物相似藥品之生物藥品查驗登記，一旦通過審查，將可搶攻早期乳癌、轉移性乳癌及轉移性胃癌等藥物治本市場。

台康生技說明，「益康平」凍晶注射劑150毫克，已於2023年5月獲得TFDA核准上市，並已獲健保核價給付。此次送件的420毫克，屬於已審查過的生物藥品，其不同劑量包裝不同產地的查驗登記。其製劑製造廠為台耀化學公司，目前也正在接受TFDA查廠審理中。

台康生技的乳癌生物相似藥EG12014，原廠為羅氏的Herceptin（主成份Trastuzumab）。2023年Herceptin全球年銷售直達16.3億瑞士法郎，其中歐美市場佔42％。

乳癌 台康生技

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