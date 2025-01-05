快訊

和李玉璽爆熱戀 許允樂首度表態「感謝愛與被愛同時發生」

引起撻伐...天氣放晴 民眾闖入宜蘭某學校露營曬帳棚挨批「你家嗎？」

順達營收／12月11.1億 月增4.59%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）5日公布去年12月營收，月增4.59%、但年減25.31%，展望後市，法人預估，順達非IT業務有望成為今年成長主軸，其中，伺服器備援電池系統（BBU）將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出「谷底」，重返成長軌道。

順達今日公布去年12月營收11.12億元，連續兩個月月成長。順達去年第4季營收29.46億元，季減17.96%、年減33.78%；累計順達去年全年營收139.12億元、年減19.26%。

順達今年IT應用受到NB需求不佳影響，由於IT應用仍為營收主軸，加上非IT業務重點產品LEV持續處於庫存整理，導致整體營收向下。

不過，目前包含同業AES-KY（6781）已釋出LEV需求已到「谷底」，市況即將復甦，預料順達輕型電動車業務也將重回成長軌道，2025年相關業務表現將優於去年。

儘管去年順達主要業務表現不佳，但非IT業務相關的BBU業務仍持續成長，在BBU助攻下，加上低毛利率的NB業績占比下滑，帶動順達整體毛利率向上攀升。

順達預計2024年非IT業務比重將達15-20%。展望2025年，順達預計BBU業務將持續成長，加上LEV產品重返成長軌道，預料順達今年成長主軸將以非IT業務為主。

營收 電池模組

延伸閱讀

加百裕BBU產品陸續通過認證 明年目標轉虧為盈

最牛一輪／順達彈升 統一53叫好

GB300機板有望升級 台光電、台燿都有好處

順達11月每股賺0.2元

相關新聞

2025旺年會／廣運今年業績 飛躍式成長

廣運昨（4）日舉辦集團年度尾牙，執行長謝明凱指出，公司目前在手訂單約65億元，並在今、明兩年進入工程認列高峰期，有信心全...

2025旺年會／神準網通、運算並進 衝獲利

網通廠神準科技董事長蔡文河昨（4）日表示，2025年神準「網通」及「運算」雙軌並進，網通部分看好美國及印度市場，運算產品...

精測去年Q4營收12.89億元 季增逾四成

精測（6510）今（3）日公布2024年12月份營收報告，單月合併營收達4.51億元，改寫同期歷史新高紀錄，較去...

年終不滿意？創泓申購紅包開搶 幸運中籤現賺9千

年終獎金入帳額度不夠滿意？快來參與新股申購抽籤、一起把紅包搶回家！台灣少數具備自主資安平台研發能力的資安整合服務大廠創泓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。