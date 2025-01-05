順達營收／12月11.1億 月增4.59%

電池模組廠順達（3211）5日公布去年12月營收，月增4.59%、但年減25.31%，展望後市，法人預估，順達非IT業務有望成為今年成長主軸，其中，伺服器備援電池系統（BBU）將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出「谷底」，重返成長軌道。

順達今日公布去年12月營收11.12億元，連續兩個月月成長。順達去年第4季營收29.46億元，季減17.96%、年減33.78%；累計順達去年全年營收139.12億元、年減19.26%。

順達今年IT應用受到NB需求不佳影響，由於IT應用仍為營收主軸，加上非IT業務重點產品LEV持續處於庫存整理，導致整體營收向下。

不過，目前包含同業AES-KY（6781）已釋出LEV需求已到「谷底」，市況即將復甦，預料順達輕型電動車業務也將重回成長軌道，2025年相關業務表現將優於去年。

儘管去年順達主要業務表現不佳，但非IT業務相關的BBU業務仍持續成長，在BBU助攻下，加上低毛利率的NB業績占比下滑，帶動順達整體毛利率向上攀升。

順達預計2024年非IT業務比重將達15-20%。展望2025年，順達預計BBU業務將持續成長，加上LEV產品重返成長軌道，預料順達今年成長主軸將以非IT業務為主。