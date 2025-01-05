2025旺年會／神準網通、運算並進 衝獲利

網通廠神準科技（3558）董事長蔡文河昨（4）日表示，2025年神準「網通」及「運算」雙軌並進，網通部分看好美國及印度市場，運算產品陸續出貨，可望推升營收逐季成長，同時積極調整產品結構，提升獲利水準。

神準2024年12月營收12.66億元，月增5.7%，年增24.4%，第4季36.5億元，累計去年營收119.8億元，年減27.8%。法人看好，神準今年可望站在去年第4季的基礎上，逐季成長，全年可望有二位數成長。

神準昨日舉行忘年會，以「神」躍全球，「準」創新局為主題，蔡文河看好，神準近年深耕技術，同時調整產品結構，今年營收、獲利可望同步成長。

近期川普將就任美國總統，加上美國政府調查中國大陸品牌TP-Link，最快恐2025年禁售。蔡文河表示，關注美中貿易戰後續，有助神準品牌「EnGenius」及代工客戶。蔡文河觀察，市場庫存去化得差不多，企業網通需求偏向急單，能見度約三、四個月，預期今年第1季恢復動能。

蔡文河表示，神準深耕技術、品牌及通路，建構網通硬體設備及雲端平台，已有20萬終端登上雲端平台，訂閱付費用戶比重約22%，今年更計畫攜手美、日、印度等品牌夥伴，串連硬體、雲端平台到通路等合作模式。