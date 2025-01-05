2025旺年會／廣運今年業績 飛躍式成長

廣運（6125）昨（4）日舉辦集團年度尾牙，執行長謝明凱指出，公司目前在手訂單約65億元，並在今、明兩年進入工程認列高峰期，有信心全年業績表現較去年呈現「飛躍式成長」。

廣運董事長謝清福在尾牙致詞時表示，集團將啟動接班計劃，自己將在今年7月卸下董座。據了解，廣運計畫今年股東會改選時，謝清福將卸任董事長，但仍會擔任董事，董事長由謝明凱接任，完成二代接班布局。

謝明凱表示，在公共工程方面，公司承接的桃園機場第三航廈行李輸送系統已在去年第4季開工，預計2026年完工，此一統包工程約46億元，其中廣運分到的工程金額約25億元，將在今、明兩年陸續認列。

廣運也分別取得國家圖書館物流、郵局物流中心、捷運A14預先登機系統工程標案，加上民間工程逾20多億元，包含公共工程在內，在手訂單超過65億元。

謝明凱強調，目前工程案進度正常，子公司金運、太極、盛新材料都在積極拓展業務與轉型，今年業外包袱有望逐步減輕。