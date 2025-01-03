聯寶2024年營收年增2% 加速出貨

磁性元件大廠聯寶（6821）昨（3）日公布2024年12月營收4,932萬元，月減8.14%、年減2.26%。

去年第4季的合併營收高達1.63億元，季增0.22％、年增16.8％，創下單季新高；累計2024年的全年營收高達5.66億元，年增2.10%，創新高。

聯寶表示，旗下磁性元件業務受惠網通產業的景氣逐步回升，歐洲、印度地區訂單需求提振，網通相關客戶對於PoE電源變壓器、LAN類變壓器等磁性元件備貨力道提升，挹注去年第4季磁性元件業務銷售年增36.17％，占營收比重提升至77.75%，無線充電業務同步受惠Qi 2無線充電新品訂單出貨，帶動公司第4季營收年增16.8%。

聯寶指出，受惠於Wi-Fi 7技術逐步普及，旗下Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器已通過多家品牌客戶產品認證與銷售，去年12月也拿到歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案訂單，今年第1季陸續出貨。