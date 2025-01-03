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樺漢添興櫃新兵！樺緯物聯打入 Apple、AI 助家電節能

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
樺緯物聯辦理興櫃前法人說明會，董事長朱復銓、總經理陳信宇率團隊與主辦輔導券商國票證券董事長王祥文、總經理張育綺合影。國票提供
樺緯物聯辦理興櫃前法人說明會，董事長朱復銓、總經理陳信宇率團隊與主辦輔導券商國票證券董事長王祥文、總經理張育綺合影。國票提供

樺漢（6414）集團又有新成員！旗下小金雞樺緯物聯（7455）將於下周登錄興櫃，成集團第二家興櫃成員，同時集團另有7家上市公司，換言之，樺漢家族成員陣仗日益龐大。

樺緯物聯是一家專注於設計、製造、銷售物聯網（IoT）、智能家居、智能建築、環境監控與數據分析及AI應用完整解決方案業者，以數位電視影像裝置起家，隨後轉戰智慧家庭應用，取得Apple的Homekit認證，為客戶研發的家庭自動化產品打入全球Apple Store通路，另外針對電玩物聯網開發的無線直播多媒體數位產品，智慧家庭產品並取得Matter及Thread兩大智慧家庭裝置連線標準認證。

樺緯物聯2015年登錄創櫃板，樺漢在2016年入主樺緯物聯，目前持股55.01%是最大股東，2025年1月10日計畫登錄興櫃，屆時樺漢集團將有7家上市櫃及2家興櫃成員。

樺緯物聯董事長朱復銓表示，樺漢2016年投資樺緯物聯2.36億元，如今10年過去，樺緯年獲利成長超過10倍，年營收也成長3倍（以2023年財報為基準）。

樺緯物聯2024年營收接近10億元，上半年EPS3.4元。總經理陳信宇表示，公司過去產品主要是B2C產品，包辦軟硬體及雲平台服務，目前競爭對手則多只做其中一部分，樺緯服務完整度高，他認為這是「雙創模式」，硬體帶來客戶的軟體開發需求，軟體又創造下一波客戶硬體升級專案，是樺緯獨有的競爭優勢。

樺緯物聯智慧家庭業務跟國際知名品牌客戶合作搶吃市場，另有直播方案，並提供客戶軟硬整合服務，後續有軟體訂閱及維運服務收入，2024年研發一年半的Intelli-EMS能源管理解決方案產品完成，可做電力、冷鏈、樓宇及智慧工廠監控，目前已有許多金融業及政府機關展開POC，近期樺緯將與台灣大型電信商旗下SI簽訂分銷商合作，2025年還有一家擁有500到1000房間的連鎖旅館將導入樺緯技術。

從AIOT業務型態來說，除DMS設計製造服務，樺緯物聯還提供雲端軟體服務、能源管理平台方案、數據分析及AI應用等4大類，目前業務多是B2B2C類型，比方家電客戶買樺緯物聯的IOT模組放在其大型家電中多年，故已經累積多年家電數據，透過研發AI模型預載在樺緯後續交貨的模型中，則客戶可讓家電馬達運轉最佳化，在不改變家電硬體設計下，單單靠AI就省電10到15%。

陳信宇表示，樺緯2025年開始也會切入B2B2B業務。樺緯物聯目前B2B2C毛利率約26到28%，但後續B2B2B業績將陸續有所貢獻，Intelli-EMS 能源管理解決方案可以細分區域管理電流，協助客戶做永節能計畫，該部分毛利率有想像空間，可望超過60%以上。

樺漢集團透過併購及合作多路並進，集團合併營收2024年擴張超過1,300到1,400億元，成員眾多，朱復銓表示，集團在全球73個國家有25萬個客戶，樺漢就是這樣大的平台基礎上，協助成員成長合作，共享資源，比方不需要自己投資設立工廠或服務中心，但產品研發跟技術都要靠自己努力。

朱復銓表示，樺緯物聯已經打造一站式智慧物聯網生態系，轉登錄興櫃，是因為除幫美國APPLE通路研發Homekit自動化模組外，也跟歐洲客戶展開新布局，相信2025年會是一個新發展的起始點，故此時邁向資本市場是好的時機。

樺緯物聯總經理陳信宇，他是核心團隊成員也是樺緯第二大股東。王郁倫攝影
樺緯物聯總經理陳信宇，他是核心團隊成員也是樺緯第二大股東。王郁倫攝影

樺漢

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