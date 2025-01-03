宏捷科2024年營收年增63% 需求升溫

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公布去年12月營收2.56億元，月增1.5%、年減34%。累計去年全年營收44.55億元，年增63.6%，主要因客戶需求增加。宏捷科昨天股價收109.5元，上漲2元。

法人指出，宏捷科去年受陸系手機端客戶復甦狀況不明，美系客戶端需求展望也未見成長影響，中系與美系客戶備貨亦轉趨保守；WiFi相關部分，2024年WiFi 6仍為主流，隨換機潮帶動下，WiFi 7產品於2025年市場滲透率也可望逐漸提升。

據了解，WiFi 7適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等三個頻段，理想速度較WiFi 6快4.8倍、比WiFi 5快13倍，而且具有低延遲、高網路容量的特性，用戶收看串流影音服務體驗更好，操作AI應用時能獲得更快的反饋，逐漸成為各家品牌手機廠旗艦機種搭載產品。

WiFi聯盟原先認為，去年WiFi 7市場滲透率約5%，如今上修至6%，今年估計將達16%以上。市調機構Gartner更樂觀認為，今年WiFi 7滲透率將衝上10%，2027年可達54%。

法人指出，宏捷科去年第4季因陸系手機客戶持續調節庫存，目前客戶庫存近八周，屬正常水位，近期砷化鎵產業產能利用率都偏低，即使終端手機產品銷售雖處產業旺季，但客戶展望今年上半年市場將進入淡季，使備貨意願明顯降低。