年終不滿意？創泓申購紅包開搶 幸運中籤現賺9千

年終獎金入帳額度不夠滿意？快來參與新股申購抽籤、一起把紅包搶回家！台灣少數具備自主資安平台研發能力的資安整合服務大廠創泓科技（7714）配合上櫃前公開承銷，暫定承銷價86.06元，並自3日至7日辦理公開申購，1月9日抽籤，暫定1月15日掛牌，相較3日收盤價95.3元，中籤者等於現賺9千元。

事實上，大廠為犒賞旗下員工過去一年的辛勞，大多都會為其特地規劃一筆豐厚的「年終獎金」，而該獎金普遍都會在農曆新年前入帳，不過由於近年全球市場遭到美中貿易戰以及各種不確定因素的影響，導致營運受阻、進一步影響年終獎金一起縮水，面對獎金縮水的窘境，有的市場投資人則轉而嘗試以新股抽籤的方式、或多或少的為自己年終獎金來拚一把。

隨著全球數位化轉型的深入，資通安全的重要性與日俱增。根據財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）的報告，2022年全球資安市場規模達1,741.6億美元，預估到2026年將突破2,609.8億美元，年均複合成長率（CAGR）達10.64%。這一波成長同樣反映在台灣市場，2022年產值為443.9億新台幣，預計2026年將增長至609.2億新台幣，CAGR達8.24%，產業前景樂觀。

創泓董事長黃健寧表示，疫情催化了數位化進程，遠距辦公與混合工作模式的普及，使得資安需求快速上升。雖然企業加速雲端化部署，但雲端治理、零信任架構及營運技術（OT）資安也隨之成為產業的痛點。近年來，針對大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對OT系統進行的惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對於整合IT與OT資安解決方案的需求快速提升。

除了單位本身外，供應鏈資安風險的提升對於各單位也是相當重要議題。無論是政府機構、金融機構，還是高科技產業，均須針對軟硬體供應鏈進行全面盤點，確保資安韌性。其中，軟體物料清單（SBOM）的建立，成為提升供應鏈資安防護的關鍵措施之一。

創泓以技術創新為核心，結合AI與雲端運算，開發出一系列具前瞻性的資安解決方案。其自主研發的DevaEye平台已升級為具備XDR事件分析能力的工具，將端點安全資訊、弱點管理與智能分析整合於一體，大幅提升用戶的資安可視化與威脅應對能力。此外，公司還積極布局AI應用，開發包括API威脅檢測、AI語音生成平台（支持國台客語STT/TTS API）及無人機3D建模等技術，實現資安功能的多樣化與場景延展。