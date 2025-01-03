矽光子潛利大 華星光大漲朝天價挺進 波若威也大漲表態

博通、邁威爾（Marvell）與超微等國際半導體大廠力拱矽光子及共同封裝光學元件（CPO）應用，法人預期，相關商機2026年可望放大，看好相關指標廠可望受惠，台積電（2330）3日回神，矽光子族群則由華星光（4979）領軍表態，股價開高走高衝上200元，一度衝達漲停210元， 盤中漲幅逾7%，波若威（3163）也是大漲攻勢，盤中漲幅逾7%。

國際半導體產業協會（SEMI）在去年號召成立矽光子產業聯盟，台積電及日月光投控（3711）擔任聯盟倡議人，初始聯盟成員包括友達（2409）、鴻海（2317） 、聯發科（2454）、旺矽（6223）、世界先進（5347）、穎崴（6515）、波若威、上詮 （3363）、廣達（2382）、辛耘（3583） 、致茂（2360）、穩懋（3105）、矽格（6257）、汎銓（6830）、志聖（2467）等超過30家廠商，建構全台最完整的矽光子聚落生態系。

SEMI預估2030年全球矽光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率25.7%，顯示矽光子市場的巨大潛力；法人認為，2024年見到矽光相關收發器需求成長，隨著網通大廠力推與技術演進，2026年後有助整體產業規模突破。

台積電3日股價回神，以1,080元開高後一度拉升至1,085元， 盤中漲幅逾1%，矽光子族群則由華星光領軍，早盤以194.5元開出，一度觸及210元，朝天價219元挺進，盤中漲幅逾7%。

波若威以141元開高後一度拉升至153元，盤中漲幅逾7%；另外，聯鈞（3450）盤中上漲逾4%，聯光通（4903）盤中上漲逾6%，前鼎（4908）、上詮、創威（6530）、光聖（6442）、全新（2455）等也是上漲表現。