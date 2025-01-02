早午餐知名品牌「Q Burger」 舉辦興櫃前法人說明會

Q Burger（7797）13年前從連鎖早午餐饗樂餐飲起家，將以每股118元價格於2025年1月6日正式登錄興櫃。2日舉辦興櫃前法人說明會，積極導入餐飲數位科技應用，疫情期間藉勢消費者數位點餐與支付等需求爆發成長，實現行業彎道超車、逆風成長，晉升市場領導品牌，看好早午餐市場商機，今年擴大展店全年店數目標達500家。

法人說明會與會貴賓可看到Q Burger在聚焦科技餐飲的發展策略下，展現出的生態圈凝聚力。現場不僅有台灣食品大廠「大成集團」總經理韓芳豪、「開元食品」董事長蔡弼鈞與「碁富食品」董事長李榕榕等食品產業龍頭企業領導人親自蒞臨外，還有多家資訊科技領域的策略級合作夥伴，如SAP、Google等國際級公司代表，及多家台灣跨國經營ISV公司董事長、總經理共同參與。

Q Burger創辦人暨董事長兼總經理鄭瑞賓在致詞簡報時表示「We Are People Business」，公司的使命是「年輕人照顧年輕人」，願景是帶著目前平均年齡29歲的團隊一起「深耕台灣、布局全球」。「公司走向公開市場的目的，就是基於我們過去13年累積的基礎，落實我們照顧年輕人的使命、加速實現我們的企業願景，也透過公開發行實現企業永續經營的目標」。

首先，人才發展打造Boss團隊，激發創業家精神積極展店，目標2025年突破500間門市規模。為此，公司具體規劃8千萬獎金預算，激勵員工展店與門市績效成長。同時，提供1萬美金內部創業加盟方案，員工只要自備32萬台幣（約1萬美金），其它資金由公司協助準備，幫助員工勇敢創業。

其次，數位賦能價值鏈整合，會員經濟規模倍增的同時提升營運效能，持續增值消費者品牌體驗與企業獲利能力。透過品牌前端體驗升級、票券商城與異業合作，推進品牌自建APP會員倍增目標；同時，品牌後端同步透過數位科技進行門市營運效能提升、供應鏈運營優化、AI客服等智能系統導入，並整合數據中台，進一步支持來客營收提升，促進長期獲利增長。