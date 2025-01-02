和勤12月合併營收年增0.6% 出貨穩健向上

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布12月合併營收2.33億元，年增0.6%，為近11個月以來高點；累計去年合併營收25.73億元，年增11.5%，為歷年次高。和勤表示，隨著具市場規模平台件等新品量產出貨，今年營運成長動能強勁。

和勤去年前三季合併毛利率16%，較去年同期提高7個百分點，營業利益4,511萬元，扭轉2023年同期虧損表現；稅後淨利3,447萬元，亦是轉虧為盈，每股稅後純益0.42元。

和勤去年第4季合併營收6.57億元，季減1.2%、年減5.7%。法人表示，第4季營運約與第3季持平，去年全年可望由虧轉盈。

為充實營運資金及償還銀行借款，和勤稍早公告，擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案，預計發行總股數上限為3,000萬股，待今年2月10日股東臨時會討論通過後，授權董事會自決議日起一年內分一至二次辦理。

和勤指出，硬碟零件、車用零件出貨穩定增加，去年營收達到雙位數成長目標。今年在硬碟零件持穩、車用零件新品陸續量產的貢獻下，預期全年營收將保持向上增長。和勤12月兩大業務營收分別為：車用零件1.60億元，占比68.93%；硬碟機構件（VCM Plate）0.66億元，占比28.21%。車用零件維持穩定出貨水準，期待各項新品今年量產。