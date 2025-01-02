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磐儀大馬布局報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
磐儀董事長李明。聯合報系資料照
磐儀董事長李明。聯合報系資料照

工業電腦廠磐儀（3594）因應地緣政治衝突，攜手馬來西亞製造夥伴在當地生產，截至去年底，磐儀已於大馬完成六種不同客製化PCBA及四款系統產品，逐步擴大生產品項，衝刺營運。

此外，隨著磐儀近年積極布局AI機器視覺技術，相關產品應用已於去年第4季開始出貨，今年業績貢獻有望放大。

川普即將上任美國總統，市場持續憂心川普加稅引發的相關影響，工業電腦廠去年下半年開始啟動新一波應對方案，磐儀已與馬來西亞戰略夥伴合作，在檳城設立站點，在客戶允許下進行部分PCBA及系統產品試產。

磐儀統計，截至去年底，該公司已與當地合作夥伴完成六種不同客製化PCBA及四款系統產品，並出貨客戶，顯示磐儀大馬生產策略逐步上軌道，正擴大生產品項當中。

在營運方面，磐儀近年大力布局AI影像辨識，可應用在高速機器加工、工業生產線、無人移動載具。相比過往IP CAM，磐儀技術具有辨識範圍大、速度快，達到「看見、看到、看懂」等特性。

磐儀AI影像辨識應用在門禁產品專案已自去年第4季開始出貨、貢獻營收，該ODM客戶生產排程已排到2026年，在美國、日本、印度等市場都有合作對象。

展望2025年，磐儀董事長李明看好與聯發科、樺漢合作效益持續顯現，新產品機器視覺、門禁系統等也陸續開花結果。另外，磐儀也布局邊緣AI產品線，看好相關領域成長。

AI 馬來西亞

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