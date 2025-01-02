永信建營收／12 月2.37億元、年減78.8% 全年突破百億元大關創新高

永信建（5508） 2日公布去年12月營收，單月為2.37億元，下探22個月來低點，月減38.8%，年減78.8%；但全年營收突破100億元大關，以100.35億元創新高，年增22%。該公司指出，對於短期營運持保守態勢，惟今年四個新案銷售將如期啟動。

據了解，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯被波及。

以12月營收來看，單月為2.37億元，月減38.8%、年減78.8%；第4季營收合計10.02億元，季減66.9%、年減78.8%，為近七季以來新低。去年全年營收達100.35億元，則仍創新高，年增22%。

展望今年營運前景，該公司表示，對於4個總銷合計金額110億元的新建案，完工銷售時程仍按規劃推進。其中，中都五期「齊樂」建案預計今年1月開始銷售，總銷約為19億元。

其次，「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案分別自今年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年7月銷售，總銷約為19億元。