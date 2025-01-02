長聖營收／12月1.27億元、年增56.8% 去年稅前估賺6元將全數配股配息

再生醫療公司長聖（6712）2日公布2024年12月營收1.27億元，創下公司歷史新高，年增56.8%；第4季單季營收3.49億元，年增36.3%，長聖2024年全年營收9.39億元，年增23.6%，再創歷史高峰。公司預估，2024年的稅前每股盈餘將上看6元以上，並計劃全數配股配息，回饋股東支持。

長聖總經理黃文良指出，業績增長的主要動能來自於CDMO細胞委託製造服務的穩定需求，以及與全台19家醫療機構的深度合作。公司在細胞治療核准件數、產品種類、合作醫院及收案人數等指標上穩居國內領先地位。CDMO服務訂單能見度已延伸至2025年第4季，顯示其在產業中的穩固地位與持續成長潛力。

在第21屆國家新創獎中，長聖「CAR001：應用異體細胞治療實體腫瘤之細胞療法」脫穎而出。CAR001憑藉其全球少數能實現異體健康捐贈者可隨取隨用（Off-the-shelf）的CAR-T產品，結合雙靶向HLA-G與PD-L1的靶點以及雙特異性抗體細胞療法（BiTE）技術，能有效激活旁觀者效應T細胞共同對抗實體腫瘤，展現出顯著的技術優勢與臨床應用潛力。

CAR001專注於實體癌治療，目前已獲美國與台灣兩地食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，並順利進入第二組病患階段，整體臨床試驗進展良好，而榮獲國家企業新創獎。本屆共有196組參賽團隊，獲選於Demo Day發表的新創團隊僅有10組，長聖並成為唯一獲邀於Demo Day發表的細胞治療團隊，突顯CAR001在技術創新與應用潛力上的領先地位，也進一步展示其極高的市場投資價值。

展望未來，長聖國際生技將持續聚焦於再生醫療技術創新，充分發揮異體細胞療法的技術優勢，致力於拓展癌症與急重症患者的治療選擇，全面提升其生活品質。未來，公司將加速推進CAR001臨床試驗，深化CDMO服務與技術平台的應用，並積極擴展在國際再生醫療市場的布局。