這檔去年飆漲912% 開紅盤衝破800元關卡再創天價

台股2024年封關，全年大漲5,104.29點， 漲幅28.47%，全年度飆股也出爐，世紀（5314）大漲912.99%， 榮登年度最飆股，漲勢延續至2025年開紅盤，2日一舉突破800元關卡，早盤跳空以816元開高後一度衝達819元，再創歷史新高價。

台股2024年最後一個交易日收在23,035.1點，全年大漲5,104.29點，創下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.46%；另外，封關指數收在23,000點之上，也創史上年度封關日的新高。

2025年開紅盤，早盤以22,975.71點開低，一度翻紅至23,038.08點，但盤中再往下跌，一度下滑至22,867.25點，權王台積電（2330）下跌壓抑大盤表現，櫃買市場也是開低走低的表現。

台股開紅盤表現偏強，但去年的飆股仍是強漲的表現， 世紀早盤以852元開高，一舉突破800元關卡，股價一度衝上漲停858元，再創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%。

世紀是去年的最飆股，封關日收在780元，全年上漲912.99%；去年的股價表現上，在4月16日出現上半年波段高點後，隨著籌碼鬆動，一路盤跌下挫，一度下跌到142.5元才落底，隨著所有均線呈現糾結，且200元以下浮額清洗乾淨，多頭自11月正式吹響反攻號角，封關日創下歷史新天價，且是全年市場上最飆的股票。

世紀首批自主研發的MIT無人機正式進入量產，開啟台灣無人機產業進軍海外市場的新篇章，首批訂單將出貨至美國， 目前聚焦在救難外海遠距巡檢機與電纜施工拉線無人機，其應用場景涵蓋可執行外海設備、高架橋、廠房屋頂巡檢與保全任務，另外還有電纜施工拉線無人機、油電混和機，及雙CPU飛控電腦等產品。