漢達搶進血癌藥 營運補

藥物開發公司漢達（6620）昨（1）日宣布，將以3,000萬美元（約新台幣9億8,355萬元）買下已獲美國FDA核准上市的口服激酶抑制劑Phyrago（Dasatinib），將用來治療慢性骨髓性白血病（CML）及急性淋巴性白血病（ALL）。漢達生技總經理陳俊良表示，買下這項藥物所有權後，將在今年上半年推進市場，搶攻每年9億美元市場商機。

漢達近期布局動作積極，該公司日前公告，董事會通過引進統一轉投資的台灣神隆為策略夥伴，神隆將取得漢達私募股票不超過2.2萬張，持股不超過13.5%，之後神隆將成為漢達的第二大股東。

漢達昨日再度公告，將以3,000萬美元取得Phyrago所有權，這項藥物已於美國時間2023年12月5日獲得FDA最終核准（Final Approval），但是至今尚未進入市場。漢達完成藥證移轉後將可透過自行銷售、或授權商業夥伴銷售等方式，進一步創造市場價值。

漢達公告指出，Phyrago經美國FDA認定為「孤兒藥」藥品，未來如再取得孤兒藥市場專有保護認證（Orphan Drug Exclusivity, ODE）後，將有七年的美國市場專賣權。

漢達指出，Phyrago是一種口服激酶抑制劑，用於治療慢性骨髓性白血病及急性淋巴性白血病，可與部分制酸劑藥品如PPI及H2 blocker同時使用，這項藥物目前是治療前述疾病一線藥物。

陳俊良說明，Phyrago是一項改良劑型505(b)(2)藥物，與漢達自行研發的血癌藥HND-033為相同適應症的競爭產品，但是漢達HND-033已在2023年收到美國FDA)完全回覆信函（CRL），申請上市進度受阻。