達明機械手臂將放量出貨

富爸爸加持，機器人概念股訂單放量。AI將引爆2025年三大機器人領域熱潮，包括機器人、無人機、電動車，其中，廣達集團旗下達明 （4585）機器人的機械手臂，還有中鋼轉投資富田電機生產的無人機驅動馬達，今年都將擴大出貨。

達明目前機械手臂年產能約達3,000多台，全球累計銷量已達15,000台，市場已銷售50多國，全球有100多間代理商以及系統整合商，客戶大部分電子業，也有半導體、倉儲、工具機，其他包括食品業也有客戶導入。

達明為全球前三大的協作型機器人廠商，依研調機構預估，2022年協作型機器人產值為7.6億美元，目前協作型機器人占工業機器人份額約10%，但未來看好比率會持續提升，預估2032年CAGR可達40.5%的水準。

此外，達明與輝達合作多年，並攜手輝達的Isaac和Omniverse平台加速開發AI協作機器人。達明表示，透過NVIDIA Isaac Sim機器人模擬和合成數據生成的應用平台，達明將機器人編程時間減少70%，循環時間減少20%，大大降低時間和成本。

此外，馬達製造和系統整合商富田電機，積極布局無人機應用，最新開發的無人機動力馬達驅動模組已於去年第4季開始出貨，初期供應國內無人機大廠，今年第2季起將銷往美國，董事長張金鋒表示，富田接到的訂單量一年已超過5萬顆。

目前，富田已建置一條無人機動力馬達驅動模組生產線，因應市場需求，今年將再增加二條產線，年產能可達15萬顆。張金鋒強調，富田的無人機動力馬達，完全比照電動車馬達的設計及品質管理系統，是獲得市場青睞的主要原因之一。

另一方面，中鋼公司與富田攜手成立「中鋼-富田聯合實驗室」，共同開創高值化馬達新紀元。這項合作主要結合兩家公司的優勢，為電動車、無人機和AI機器人等三大領域的馬達發展帶來突破性進展。

中鋼成功開發出薄頂規超高磁通電磁鋼20CS1500P，專門用於滿足無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求。同時，富田也成立小型化電動載具事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場。