維田2025年重返成長軌道

工業電腦廠維田（6570）看好全球經濟及製造業景氣將於2025上半年逐步回溫，該公司積極布局新AI的工業電腦產品線，提供邊緣AI運算解決方案。法人看好，維田2025年營運重回成長軌道。

談到2025年整體大環境，維田分析，歐洲製造業景氣仍較為平緩，市況仍較不明確，另因美國大選後，貿易政策不確定因素提高，加上關稅議題持續受到關注，致使市場觀望氣氛更為濃厚，客戶訂單出貨時程普遍拉長，該公司配合客戶彈性調整，並且密切注意歐美經濟狀況，及國際貿易政策發展。

展望後市，維田預期，全球經濟及製造業景氣將於2025上半年逐步回溫，看好邊緣AI工業電腦相關應用，以及產業落地AI持續發展，營收能藉由專案貢獻及市況改善而漸入佳境。