快訊

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換

跨年演唱會有驚喜！五月天新作誕生 超大咖歌手現身助陣

常珵海外布局 開花結果

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
常珵董事長林銜錄。聯合報系資料照
常珵董事長林銜錄。聯合報系資料照

網通廠常珵（8097）近年積極布局電信新客戶，2025年可望開花結果，逐步貢獻營收，新產品氫能源也持續按照進度驗證中。法人看好，常珵受惠電信光纖新客戶加入，2025年業績有望成長五成。

常珵主要產品包含VDSL、GPON、機上盒、LTE路由器、無線路由器、IT基礎建設、AIoT等，公司表示，2020年起從代工切入電信直供市場，成功打入拉丁美洲最大的電信業者，近期積極擴大客戶與產品線，從單一產品項跨到多產品項。

常珵並強化布局墨西哥、巴西、東南亞、東歐及土耳其等市場，同時搶攻中國大陸、西歐、北美、印度、日本及韓國等主要市場客戶。

至於新產品氫能源布局，常珵表示，按原計畫進度，積極驗證中。常珵認為，固態氫適於備用電力，與台電供電搭配使用，目前台電尖峰用電每度電約8元，離峰約2元，未來尖峰可以採用氫能源，離峰用台電供電。

常珵並規劃進軍加氫站、不斷電備用電池系統、大型船舶及卡車等交通工具，以及半導體產業工廠等四大應用場域。常珵昨天股價跌1.5元、收86.6元。

常珵2024年前11月營收為2.21億元，年減1.8%。

台電 布局 氫能源

延伸閱讀

環境部先給「蘿蔔」 第三波登錄對象暫不課徵碳費

線纜廠 喜迎台電大單

嘉義耐斯百貨停電近8小時顧客飽受驚嚇埋怨 停電原因曝

台電大缺工 2025年僱員招考破千名額、起薪36,000元

相關新聞

碩禾三箭齊發 營運向上

太陽能導電漿廠碩禾（3691）昨（31）日召開線上法說會，公司表示，2025年太陽能導電漿、太陽能電廠以及電池材料等三大...

常珵海外布局 開花結果

網通廠常珵（8097）近年積極布局電信新客戶，2025年可望開花結果，逐步貢獻營收，新產品氫能源也持續按照進度驗證中。法...

能率2024年11月EPS 0.09元

能率（5392）因股價波動劇烈，遭列警示股，昨（31）日應主管機關要求，公告自結去年11月稅後純益1,600萬元，優於前...

艾訊衝刺邊緣AI業績

工業電腦廠艾訊（3088）衝刺AI業務，旗下邊緣運算AI系統「AIE100」與「AIE110」即將支援輝達（NVIDIA...

維田2025年重返成長軌道

工業電腦廠維田（6570）看好全球經濟及製造業景氣將於2025上半年逐步回溫，該公司積極布局新AI的工業電腦產品線，提供...

燁聯開跌盤 吸引買氣

不銹鋼市低檔徘徊。上游廠燁聯（9957）昨（31）日開出1月盤價，304不銹鋼每公噸降2,000元，跌幅高於唐榮，期待低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。