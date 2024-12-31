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碩禾三箭齊發 營運向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
碩禾董事長陳繼明。聯合報系資料照
碩禾董事長陳繼明。聯合報系資料照

太陽能導電漿廠碩禾（3691）昨（31）日召開線上法說會，公司表示，2025年太陽能導電漿、太陽能電廠以及電池材料等三大業務均有望成長並降低虧損，力拚全年營運轉虧為盈。

碩禾2024年前三季每股淨損1.52元，較2023年同期每股淨損4.1元大幅改善，反映本業太陽能電漿業務成長，加上太陽能電廠收入挹注，以及電池材料與半導體事業虧損逐步降低。

針對太陽能導電漿市況，碩禾指出，目前該業務占公司營收近九成，隨著TopCon逐漸成為太陽能市場主流，碩禾相關銀漿產品已積極送樣給客戶驗證，預料2025年TopCon導電漿出貨動能將比2024年更強勁。

至於轉投資華旭矽材方面，該公司主要業務是半導體晶圓再生處理與銷售，以及第三代半導體切磨拋處理。碩禾指出，隨著地緣政治風險持續提升，不少客戶已經單子轉向非陸系廠商，華旭矽材也獲得轉單，估計今年虧損有望收斂。

太陽能電廠 碩禾

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