快訊

美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

森鉅樂觀2025年下半年訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

森鉅（8942）昨（30）日舉辦法說會，該公司指出，展望2025年，存有美國新任總統川普對於關稅政策的不確定因素，惟預期明年下半年訂單有望明顯回籠，營運應會比上半年好。另外，森鉅投資美國田納西新廠預計2026年投產。

森鉅表示，分析今年的營運情況，主要是受到先前美國高利率影響客戶的下單意願，加上所併購的創業家處於虧損狀態，以致今年整體營收和獲利均會呈現衰退。

就目前訂單來看，因美國新總統川普即將上任，對於其他國家陸續有課徵關稅的政策出來，以致美國客戶仍維持保守立場，未來必須再觀察新任總統的政策動向，才能讓訂單能見度明朗。

不過，若展望明年營運變化，2025年下半年應該是會有比較明顯的訂單回籠狀況，換言之，2025年的下半年會比上半年好。

至於就全球產能規劃上，該公司現在美國於田納西蓋了一座廠房，目前針對一些規格等相關細節正與廠商進行商討，預計2026年這個新廠將會加入營運，因此，今年和明年的營運，應該還是以台灣為主。

此外，泰國方面，新增的車軸產能主要是提供車體鈑現有業務的延伸服務，營收大約佔了八、九成營收，透過供應鏈的整合，給客戶多一個選擇。

川普 營收 美國

延伸閱讀

WSJ：川普可能即將發動新貿易戰 中反制彈藥有限

美國遊客訪巴拿馬運河 斥川普奪回控制權說荒謬

【重磅快評】經濟部爆跳船潮 怎應對川普2.0？

卡特享嵩壽100歲 拜登籲川普學習卡特的正直

相關新聞

加百裕BBU營收看增

電池模組廠加百裕（3323）昨（30）日舉行法說會，今年受到NB市場需求疲軟等諸多利空因素影響，導致加百裕營運遭逢逆風，...

唐榮不銹鋼盤價跌

唐榮（2035）昨（30）日開出明年元月不銹鋼盤價，304熱、冷軋每公噸降價1,000元，316L附價降3,000元；隨...

森鉅樂觀2025年下半年訂單

森鉅（8942）昨（30）日舉辦法說會，該公司指出，展望2025年，存有美國新任總統川普對於關稅政策的不確定因素，惟預期...

饗樂餐飲1月6日登興櫃

擁有知名品牌「Q Burger」的饗樂餐飲（7797）下周登興櫃，董事長鄭瑞賓昨（30）日表示，Q Burger目前是連...

聖安抗癌藥 將申請臨床

再生醫療公司聖安（6926）昨（30）日宣布，自主研發的全球創新抗癌新藥SOA101奈米三特異性T細胞銜接抗體，於今年1...

Q Burger將登錄興櫃 目標2030年破1000店

經營Q Burger的饗樂餐飲將於明年1月6日以118元登錄興櫃，董事長鄭瑞賓表示，饗樂的數位科技應用能力領先競業至少5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。