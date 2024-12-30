森鉅樂觀2025年下半年訂單

森鉅（8942）昨（30）日舉辦法說會，該公司指出，展望2025年，存有美國新任總統川普對於關稅政策的不確定因素，惟預期明年下半年訂單有望明顯回籠，營運應會比上半年好。另外，森鉅投資美國田納西新廠預計2026年投產。

森鉅表示，分析今年的營運情況，主要是受到先前美國高利率影響客戶的下單意願，加上所併購的創業家處於虧損狀態，以致今年整體營收和獲利均會呈現衰退。

就目前訂單來看，因美國新總統川普即將上任，對於其他國家陸續有課徵關稅的政策出來，以致美國客戶仍維持保守立場，未來必須再觀察新任總統的政策動向，才能讓訂單能見度明朗。

不過，若展望明年營運變化，2025年下半年應該是會有比較明顯的訂單回籠狀況，換言之，2025年的下半年會比上半年好。

至於就全球產能規劃上，該公司現在美國於田納西蓋了一座廠房，目前針對一些規格等相關細節正與廠商進行商討，預計2026年這個新廠將會加入營運，因此，今年和明年的營運，應該還是以台灣為主。

此外，泰國方面，新增的車軸產能主要是提供車體鈑現有業務的延伸服務，營收大約佔了八、九成營收，透過供應鏈的整合，給客戶多一個選擇。