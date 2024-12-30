唐榮（2035）昨（30）日開出明年元月不銹鋼盤價，304熱、冷軋每公噸降價1,000元，316L附價降3,000元；隨著國際鎳金屬行情陷入低潮，預期不銹鋼市場同步進到整理，靜待景況回溫。

唐榮主管表示，國際鎳價疲弱，近三個月跌幅近10%、近一個月來跌3.5%，每公噸瀕臨跌破1.5萬美元大關，後市以保守看待。專家指出，此趨勢顯示全球鎳金屬市場正在經歷一段需求與供應的不平衡時期。

根據商情分析，近期鎳價下跌主要受到供應過剩影響，根據國際鎳業研究組織（INSG）數據，2024年全球鎳供應預計將過剩23.9萬公噸，主要歸因於印尼鎳生鐵產量快速增長。

另一方面，預計2025年全球鎳供應量將進一步增至365萬公噸，但需求量僅355萬公噸，供應過剩將擴大至10.4萬公噸。

唐榮表示，鎳金屬價格弱勢對不銹鋼市場具有直接且深遠的影響。