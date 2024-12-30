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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

饗樂餐飲1月6日登興櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

擁有知名品牌「Q Burger」的饗樂餐飲（7797）下周登興櫃，董事長鄭瑞賓昨（30）日表示，Q Burger目前是連鎖早午餐賽道中，唯一直營占比近五成的品牌，藉由走上資本市場，逐步啟動大展店計畫。

鄭瑞賓表示，進入資本市場後，期許吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，目標在2025年品牌門市突破500間店、2030年1,000店 、2035年2,000店。饗樂餐飲預計下周一（1月6日）正式登錄興櫃，參考價118元。

饗樂餐飲2024年1至11月營收已突破20.28億元，年增16.94%，已超越2023全年表現，展現強勁的成長動能。鄭瑞賓表示，Q Burger預計明年新開120家直營店、員工轉加盟主預計會開30店，同時非六都將開放20-30組加盟。Q Burger將發揮「近兩百間直營門市」與「數位應用能力」加速展店與門市營收成長。

興櫃 餐飲

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