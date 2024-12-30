加百裕BBU營收看增

電池模組廠加百裕（3323）昨（30）日舉行法說會，今年受到NB市場需求疲軟等諸多利空因素影響，導致加百裕營運遭逢逆風，展望後市，加百裕表示，公司積極拓展電動載具及儲能應用等高毛利產品客源，盼提高產品比重至40%以上，預期營運谷底已過，2025年應可恢復成長趨勢。至於外界關注的儲能及BBU（電池備援模組）產品，加百裕目前儲能貨櫃已接單開始出貨，營收逐步成長。

加百裕今年營運面臨逆風，累計今年前三季虧損6,400萬元、每股虧損0.72元，營收規模亦縮減，累計今年前11個月營收達49.8億元、年減24.6%，八年新低。

加百裕分析，NB市場需求疲軟加上客戶調整中國大陸供應鏈份額，因此影響出貨動能。不過，工業電腦新客戶已於第2季開始出貨、挹注營收；而網通產品方面，客戶新機種雖量產時程延後，但已於本季開始陸續出貨，營收將可逐步回升。

在非IT業務方面，加百裕儲能貨櫃已接單開始出貨，BBU產品陸續通過認證；電動輔助自行車因客戶面臨市場因消化庫存，銷售速度不如預期，導致營收未如預期。

展望2025年，加百裕指出，雖主力IT應用NB需求低迷，但大陸供應鏈份額調整已告一段落，加上新客戶有所展獲及AI電腦加持下，營收有望落底逐步回升；網通產品方面，加百裕除舊客戶，新客戶及產品已取得認證量產出貨，營收穩定成長。

針對外界關注的儲能及BBU產品，加百裕表示，儲能貨櫃已接單開始出貨，BBU產品陸續通過認證，營收逐步成長。