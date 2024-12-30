Q Burger 2025年1月6日登錄興櫃 拚品牌突破500店

擁有知名品牌「Q Burger」的饗樂餐飲（7797）預計2025年1月6日正式登錄興櫃，將以每股118元價格登錄興櫃。饗樂餐飲董事長鄭瑞賓表示，Q Burger透過13年的耕耘累積，目前是連鎖早午餐賽道中，唯一直營占比近五成的品牌，期待藉由走上資本市場，來吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，目標在2025年品牌門市突破500間、2030年1,000家 、2035年2,000店。

饗樂餐飲2024年1至11月營收已突破20.28億元，年增16.94%，已超越2023全年表現，展現強勁的成長動能。鄭瑞賓表示，Q Burger預計明年新開120家直營店、員工轉加盟主預計會有30店，同時非六都預計開放20-30組加盟。Q Burger將發揮「近兩百間直營門市」與「數位應用能力」加速展店與門市營收成長。

鄭瑞賓表示，2025隨著公司公開發行與團隊能量發展進程，未來展店策略將進入新的里程碑，Q Burger品牌於六都將只開放直營、內部員工創業加盟與現有加盟主複數展店，透過這樣的展店制度，以吸引、激勵與保障認同公司及品牌價值的年輕人，與公司一起發展。

面對當前餐飲行業招工窘境，鄭瑞賓表示，Q Burger是一個Boss養成平台，公司秉持的是「年輕人照顧年輕人」使命，志不在招募員工，而是要吸引想要當老闆的年輕人加入，為此公司特別建立了整套的Hello Boss養成計畫，給予這些年輕人成為Boss的訓練發展舞台與經濟及精神上的激勵回饋體系，讓他們能具備走出公司加盟創業成為創業家或留在公司內發展成為興業家經理人的Boss職涯雙路徑。

此外，饗樂餐飲預計於上半年啟動數位票券商城，將透過異業合作、跨界聯盟，提供會員更多專屬福利同時，並透過MGM機制，可以讓會員與好友進行票券商品分享，吸引更多人加入Q Burger Happy Starts Here生活圈。預估透過消費體驗與商業模式拓展，將有機會在2026創造會員數與消費力規模倍數成長。