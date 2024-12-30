Q Burger1月6日以每股118元登錄興櫃 估2030年總店數達1000家

饗樂餐飲旗下的知名早餐品牌Q Burger（7797），將於2025年1月6日預計以每股118元價格登錄興櫃；董事長兼總經理鄭瑞賓表示，饗樂餐飲將大量使用AI工具降低人力需求，搶攻早午餐市場，瞄準兒童及婦女市場商機，以創造每天第一個美好為目標，明年直營展店目標120家以上，預計2030年展店目標達1,000家。

饗樂餐飲聚焦經營旗下單一品牌「Q Burger」，實收資本額約2.22億元，鄭瑞賓表示，長期以安心、快速、高品質的餐點服務，深受台灣消費者喜愛。目前，在全台設有373間門市（直營門市占比49%），在門市業務發展策略上，採取直營、加盟並重的雙引擎複合式展店模式，並將搭配營收獲利全盤思考的多元店型敏捷展店模組，自建APP累積超過118萬位會員 ，為早餐產業會員數最多、聲量最大之品牌。

鄭瑞賓進一步表示，饗樂餐飲2024年1至11月營收已突破20.28億元，超越2023全年表現，展現強勁的成長動能。為激勵近兩百直營店逾千人的團隊，2025衝展店，目標突破500間規模，此次進入資本市場，不僅是發展里程碑，更是品牌規模與價值的全新躍升，展望2025，Q Burger 將發揮「近兩百間直營門市逾千人團隊」與「行業領先的數位應用能力」加速展店與門市營收成長。

Q Burger透過13年的耕耘累積，目前是連鎖早午餐賽道中，唯一直營占比近五成的品牌，擁有逾千人團隊的餐飲集團。透過這次公開發行，來吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，目標在2025品牌門市突破500間；面對當前餐飲行業招工窘境，鄭瑞賓表示，「Q Burger是一個Boss養成平台，公司秉持的是「年輕人照顧年輕人」使命，我們志不在招募員工，而是要吸引想要當老闆的年輕人加入，特別建立了整套的Hello Boss養成計畫，給予這些年輕人成為Boss的訓練發展舞台與經濟及精神上的激勵回饋體系，讓他們能具備走出公司加盟創業成為創業家或留在公司內發展成為興業家經理人的Boss職涯雙路徑」。

為此，公司特別提出了1萬美金內部創業加盟方案，符合任職兩年表現績優等條件的員工即可申請，此方案只要自己準備32萬元台幣，就可立即擁有一家Q Burger全新門市開始當老闆。更重要的是，如果創業經營遇到困難，公司還提供了保障回任的計畫，讓年輕人可以為自己未來放手拚一次，翻轉自己與家庭的命運。

對於留在公司朝興業家發展的年輕人，公司預計提撥8千萬的獎金池預算，激勵有Boss精神的年輕人，積極展店與提升門市經營績效，並透過股權激勵，讓管理團隊，人人都是公司的Boss達到個人與公司一起分享成長果實。Q Burger以數位應用見長於餐飲行業，2019推出品牌APP，透過持續迭代升級與經營擴張，目前已累積超過118萬會員，以倍數領先早午餐連鎖同業外，會員為門市貢獻了逾5成消費營收。

2025隨會員經濟規模成形，Q Burger APP將再進化，預計於Q1推出新版APP，將提供消費者更敏捷友善的UX、UI設計外，還進行消費者服務體驗的溫度與生活化的互動升級。公司表示：「Q Burger是一個重視服務溫度的品牌，我們有近7成消費者是透過數位渠道與我們互動，因此我們有溫度的服務精神，注入到我們的APP UX、UI設計中，讓User完整體驗到Q Burger Happy Starts Here的品牌精神」。