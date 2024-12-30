Q Burger將登錄興櫃 目標2030年破1000店
經營Q Burger的饗樂餐飲將於明年1月6日以118元登錄興櫃，董事長鄭瑞賓表示，饗樂的數位科技應用能力領先競業至少5年以上，且擁有千人正職團隊，只要運用登錄資本市場募集的資金，就可以快速拓展市場，加上極強的產品研發的動力，可加速展店與門市營收成長。
據統計，台灣的早餐市場規模971億元，饗樂今年1至11月營收已突破20.28億元，超越2023全年表現，上半年稅後淨利為7446萬元，EPS為3.68元。法人推估，今年饗樂營收推估可達23億元，推估獲利可超越去年的6元，預估5年內營收可以到50億元。
目前Q Burger全台共有373家，對於未來展店策略，鄭瑞賓表示，台灣有約1.3萬家超商，計畫是6家超商就要有一家Q Burger，2030年在台灣開到1000家，2035年內則希望開到2000家，且目前Q Burger擁有超過118萬APP會員，明年第1季還要開始跨足會員經濟。
鄭瑞賓指出，Q Burger自建APP效益可以節省消費者的時間與加盟主成本，而目前營收也有6成來自於APP，明年第1季起就會陸續加入新功能，包括可使用票券、儲值等，預期可以帶動營收成長10%以上。
鄭瑞賓也說，明年起，既有的一、二、三代店都要陸續汰除，轉型為全新多元的四代店，以瞄準住宅區、人潮密集都會區、交通樞紐商辦區等不同特性的商圈。
至於海外布局計畫，Q Burger在大陸、南韓、日本、越南、新加坡、馬來西亞商標申請完成，而美國、加拿大也正進行商標申請，鄭瑞賓表示，海外有不少邀約，但希望先站穩台灣市場，若是台灣達到千店規模，海外市場上的龍頭企業就會展現歡迎的態度。目前雖希望以直營方式插旗海外，但也不排除與志同道合的當地品牌合作去共享當地市場。
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