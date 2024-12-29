交流資服夠利 拚轉上市

第三方支付業者交流資服（6984）憑藉多年線上、線下服務整合及高度客製化金流服務，近期業績大幅成長，預料明年起交易額將突破200億元大關，年增逾六成，同時也將擴大海外布局，2025全年營運可期，並將遞件申請興櫃轉上市。

隨著交流資服日益壯大，法人看好，該公司將成為台灣第三方支付「紅藍綠（紅陽、藍新、綠界）」等三強之後，下一個備受市場注目的金融科技業者。

交流資服董事長陳彥甫指出，隨著第三方支付、無現金支付以及無人經濟市場等新興金融科技蓬勃發展，該公司日益茁壯，營運根基逐漸厚實，明年有望掛牌上市，進一步擴大營運規模。

交流資服今年前11月營收1.3億元，年增42.9%，成長主因金流服務業務較去年同期大幅增加；若以交易額來看，交流資服內部估計今年約120億元，明年可大幅成長至200億元，並且開始邁向穩定獲利階段。

據悉，交流資服旗下主力產品分別為「電商服務iCarry」及「第三方支付ACpay」；其中，第三方支付的合作店家就超過500個品牌商，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等各行各業，且因交流資服可提供高度客製化金流服務，因此與合作店家關係甚密。

海外市場拓展方面，交流資服日前宣布與新加坡最大本土線上支付方案金融科技公司RDP合作，透過彼此金流服務優勢，雙方共同開拓亞太數位支付市場。

陳彥甫指出，透過此一戰略結盟，公司可將「第三方支付ACpay」提供RDP指標性客戶在台灣的支付清算處理，進而成為國際連鎖品牌在台灣重要的金流服務供應商；而公司也可運用RDP在海外的布局，協助台灣品牌業者完成國外跨境收款服務，藉此推動雙方業務成長。

陳彥甫強調，隨著公司業務版圖持續擴大，加上客戶群穩定，預料明年業績有望更勝今年。