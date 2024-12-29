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泓格接單暢旺 推升營收

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

泓格（3577）今年在半導體產業客戶拉貨下，帶動營運穩健成長，預估本季營運將優於上季。展望後市，泓格看好半導體領域客戶訂單需求持續成長，加上ESG、智慧交通等新生意有望發酵，預估明年營收將優於今年。

泓格的石化業大客戶在去年大量拉貨後，今年該客戶動能相對減少，惟泓格累計今年前11月營收9.99億元、年增5.73%，為同期歷史次高，主要就是受惠來自半導體領域的貢獻。

泓格今年在半導體設備商客戶積極拉貨下，半導體相關領域營收占比已達三成。泓格預期，相關半導體領域客戶訂單需求不減，明年出貨動能持續強勁。

其他業務上，泓格近年持續布局ESG商機，需求主要來自傳統產業。而在智慧交通領域，泓格攜手中鋼關係企業，布局明年的高雄輕軌號誌交通標案。

泓格今年11月營收1.15億元，月增55.3%、年減1.51%，單月業績重回億元規模；泓格預計，12月營收雖然受盤點影響，但仍有不錯表現，與11月業績相近，整體來看，泓格看好本季業績將優於上季。

半導體 布局 營收

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