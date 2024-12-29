桓達攻AI機器人大餅

亞洲最大製程自動化感測器製造廠桓達（4549）以AI伺服器液冷系統感測器切入最關鍵的「伺服器散熱市場」，本月開始出貨將持續放量外，近期也傳出切入AI機器人「感測器」領域而受關注。

桓達接獲AI ODM大廠確認訂單，自本（12）月開始出貨，預期明年持續放量，為營運挹注成長動能。另一個受到矚目的領域，被業界點名為「機器人」應用領域的「距離感測器」是「機器人最貴零件」，而備受市場矚目。

桓達主要產品為感測器，應用在液體或流量感測，全球前五大感測器廠商的占比約70%，整體市場規模約1,000餘億元，平均毛利率約50%，AI散熱應用領域的毛利率在55%至60%間。

桓達旗下「熱質式流量計及光電開關」，獲國內大廠認證做為水冷液冷散熱解決方案的感測器，成為AI伺服器直接液冷散熱解決方案的關鍵零件，並躋身AI散熱方案的供應鏈。

此次ODM大廠間接下單「光電開關、熱質式流量計」二種產品；光電開關一次使用三顆，但第三顆專門用作洩漏偵測。至於流量計的配置，每個機櫃通常會配備兩個流量計，但具體數量依設計需求而定。

據悉，台灣成長動能主要來自AI伺服器的直接液冷（DLC）及浸沒式冷卻感測器，電腦代工大廠11月初派員到桓達台灣廠完成稽核，12月開始供貨，明年出貨會逐季放量，年出貨至少數萬顆，售價依種類不同，從數千至數萬元不等。

展望未來，桓達指出，台灣市場主要成長動能，包括AI伺服器散熱相關領組件、半導體產業如晶圓雙雄訂單等，其中，台灣的水冷液冷散熱解決方案熱質式流量計及光電開關自12月起開始出貨，明年持續放量；德國高毛利產品銷售增加，切入氫能源商機，推升營收及獲利均創歷史新高。

大陸則有來自晶片及記憶體等半導體廠新建案、大型飼料機械海外工程等；北美採取提高售價擴大客戶應用領域，包括分離型ODM流量計及音叉式液位開關，都將增加客戶應用。