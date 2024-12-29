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意德士 產能看增兩倍

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠於半導體晶圓廠客戶稼動率攀升，意德士（7556）產線出現採兩班制加班的產能滿載熱況。意德士董事長闕聖哲表示，複製美國海外半導體供應鏈聯盟領頭羊戰術，擴大日本、東南亞、中國大陸及歐洲等市場布局，看好2025年展望年，另待竹東新廠二期2026年完工後，產能可增加二倍。

意德士產品線涵括半導體晶圓製造中的薄膜、蝕刻、微影與擴散等前段製程，而真空吸盤主要用於曝光設備，為原廠以外的獨家供應商，已順利切入3奈米製程，並往2奈米推進。

意德士表示，從去年12月起客戶端的安全庫存量持續下降，因此今年上半年主要生產供應補充客戶安全庫存，下半年起轉向積極滿足客戶需求。生產採兩班制生產，今年以來從未停機。

半導體 晶圓廠

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