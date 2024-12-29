翔名熊本廠 拚明年投產

因應全球供應鏈移轉新商機，半導體設備耗材供應商翔名（8091）繼大陸南京廠量產後，也前往日本熊本設立第二個海外生產據點，預估熊本廠2025年底即可投產，貢獻營運。

翔名表示，熊本廠規劃總投資金額10億日圓（約新台幣2億元），將建置3,900坪廠房，預估2025年啟用第一期廠房，初期裝置十部機台，滿載可裝置量為45台。若全數建設完成，總機台數量可達160台，約相當於翔名新竹廠三分之一產能。

翔名表示，因應半導體客戶需求，翔名選擇赴日本設廠，主要考量日本有完善機敏資料及IP保護，以及相對穩定的政經局勢，可貼近供應鏈及市場，取得先機。

翔名今年營運火熱，前11月合併營收18.51億元，年增11.2%，已超越2023年全年度的18.05億元。