新股紅包開搶！伯特光申購12月31日截止 幸運中籤賺5.8萬

專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光（6859）為購置全新機器設備，並以現金增資的方式來籌資，而此次發行之新股，共有170張，也已自27日開放申購，每股承銷價為138元，若以昨日上櫃收盤市價194.5元計算，抽中一張有望現賺5.65萬元，報酬率達40.9%，申購期間開放至下周二（31日）截止，請有興趣的投資人千萬不要錯過了。

鏡頭廠伯特光旗下的主要產品及業務，包括有智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件；在智慧型手機鏡頭產品躍進、VR/AR需求帶動、車載鏡頭需求漸趨浮現之下，後續營運及成長動能樂觀。資本額3億美金出頭，未來將成長成10億美金的規模。而公司於本月初宣布，將啟動113年現金增資發行普通股200萬股，而每股面額10元，每股發行價138元，因此引發觀察員。

光學產業具高度客製化、高技術度密集性，伯特光指出，模具的品質優劣與所生產的鏡片良率密切相關，更會影響客戶的生產成本與交貨期程；在各式鏡頭產品追求高畫素、輕薄化的趨勢下，光學鏡片品質規格提高，多層鏡片堆疊的光軸同心度要求相對嚴格，都是國際大廠選擇合作廠商、交付訂單時要評估的關鍵指標。

伯特光以生產金屬件及模具起家，就在近十年前開始切入塑膠鏡片模具，目前手機鏡片模具仍為主要營收來源，惟每款手機的鏡頭鏡片都需要客製的模具來生產，每個模具在使用一段時間後，模具的精度會有磨耗、模座容易變形，造成生產鏡片的良率就會逐漸降低、需下機保養維修、甚至汰換，而此次啟動現增也是源於同樣的原因。