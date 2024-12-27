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新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

安格營收估逐步改善

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

神盾集團旗下安格 （6684） 昨（27）召開法說會，董事長羅森洲與總經理藍世旻共同主持，在電源管理、高速訊號處理等領域具備技術優勢，將持續深化產品布局，隨著新產品量產，營運將逐步改善。

2024年前三季合併營收達2.83億元，較去年同期成長23%；毛利率提升至40%，較去年同期的31%大幅改善。雖然前三季仍有營業虧損1.68億元，但虧損幅度較去年同期減少6%，顯示營運逐步改善。截至2024年第三季底，公司持有現金及金融資產達7.37億元，財務結構穩健。產品發展策略持續深耕四大核心領域，包括USB-C視訊轉換、智慧卡讀卡機、數位電源管理，以及高速訊號處理解決方案。

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