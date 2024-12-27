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弘塑11月自結 EPS 2.16元 獲利年增逾六成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）於27日公布自結11月歸屬母公司業主淨利為6,600萬元，年增66％，每股純益為2.16元。法人預期，該公司今年的營收與獲利表現都有望超越2022年的歷史高點，再創新高。

弘塑累計前11月合併營收為35.82億元，年增9％。展望未來，該公司正面樂觀看待明年的營運表現，同時並預期後年也有很高機率可延續榮景。

弘塑供應濕製程設備等產品，表現主要受惠於先進封裝客戶的拉貨動能，去年相關出貨機台數約50台，今年估計將可倍增，明年再增加近一倍，是後續業績重要動能。同時，該公司正擴增二廠產能，預計明年下半年將可開出。由於出貨給客戶之後，需相隔一段時間才能認列相關營收，所以弘塑明、後年業績都有望受惠於近兩年的訂單。

半導體 弘塑 營收

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