上帝+AI…天品今年來暴漲341% 為上市櫃漲幅第11大

殯葬業也加入AI投資行列，基督信仰墓園公司天品（6199）近期在法說會中指出，將投資AI算力系統整合及AI文件銀行，27日股價再衝高，大漲逾5%，收127.5元。不過統計今年以來天品漲幅，高達341%，漲勢驚人，也是上市櫃公司漲幅第11大。

AI熱潮延燒至殯葬業，天品投入AI算力系統整合與AI文件銀行應用，在AI算力系統整合部分，初期目標將建立基礎設施，部署8台H200 GPU，以及必要AI軟體工具，以租賃給客戶，鎖定客戶為AI研發公司、科研機構和高需求用戶。

AI文件銀行應用方面，天品於2024年7月31日公告，取得大庫辦股份有限公司AI文件銀行之營運授權並進行相關商業合作，透過永久獨家授權權利，增進營運規模。大庫辦首創文件以AI出發並結合事務機scan-2-mail功能，藉由事務機掃描文件後，自動透過AI分析檔案內容，並自動分類，讓文件可以更容易地檢索和存取。

除了AI算力租賃服務、AI文件應用，天品也和總部位於盧森堡的知名投資集團GEM Global Yield LLC SCS（簡稱「GGY」）簽署最高可達新台幣15億元的戰略投資協議，GEM將支持天品在AI與綠色金融領域的發展，同時也提供相關市場知識，以幫助天品實現其長期發展目標。

天品11月營收866萬元，月減3.47%，年增22.85%，累計前11月營收0.86億元，年減27.66%。今年第1季獲利虧損，不過第2季即轉虧為盈，累計前三季每股純益0.68元。10月單月自結歸屬於母公司業主淨利0.13億元，每股純益0.21元。

天品股價自今年下半年起漲，至今日累計漲幅高達341%，也是上市櫃公司漲幅第11大。